Markus Zwick ( CDU) ist neuer Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags. Der Pirmasenser Oberbürgermeister folgt auf den Koblenzer David Langner ( SPD). Der Städtetag vertritt die Interessen von 33 Städten. Ihm gehören die zwölf kreisfreien sowie 21 kreisangehörige Städte an. Der Vorsitz wechselt regelmäßig zwischen den Parteien. Der Neustadter OB Marc Weigel ( FWG) wurde zu einem der Stellvertreter Zwicks gewählt. Zwick forderte in seiner Antrittsrede vom Land mehr finanziellen Spielraum für die Kommunen. Konkret will er das unter anderem über Bürokratieabbau schaffen. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) bezeichnete Zwick als „wertschätzend“. Bislang sei es als Kommune schwierig gewesen, bei der Landesregierung mit eigenen Vorschlägen durchzudringen. Schweitzer zeige sich hingegen durchaus interessiert, müsse seinen Worten nun aber auch Taten folgen lassen, sagte der 47-jährige OB.

