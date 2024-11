Ein unschönes Ende hatte das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West am Sonntag zwischen dem SV Gersbach und dem SC Stambach (1:1). Nach dem Schlusspfiff kam es in dem Pirmasenser Vorort zu einem Wortwechsel zwischen dem Schiedsrichter und einem SVG-Spieler. Dabei habe der Gersbacher den Referee „hart beleidigt“, wie SVG-Vorsitzender Christian Dreihaupt auf Nachfrage bestätigte. Aber auch der Schiedsrichter sei, so Dreihaupt, bei der Wahl seiner Worte nicht wählerisch gewesen. Dieser zeigte dem beleidigenden Akteur erst Gelb und kurz darauf Rot. Dreihaupt: „Es hat vielleicht auch eine Bedrohung gegeben, aber es ist nicht zu Handgreiflichkeiten gekommen. Wir haben unseren Spieler in die Umkleide begleitet, und der Schiedsrichter ging in seine.“

Vereinschef will Kameras aufstellen

Kurz danach sei der Schiedsrichter wieder an den Spielfeldrand gekommen und habe sich unter anderem mit dem ehemaligen Vorsitzenden des SC Stambach, Emil Stöckle, unterhalten. Dann fuhr die Polizei mit zwei Einsatzfahrzeugen vor. Der Schiedsrichter habe die Ordnungshüter zu seinem Schutz herbeigerufen, teilte die Polizei Pirmasens am Montag mit. „Die Polizei hat dann den Schiedsrichter und unseren Spieler verhört“, schildert Dreihaupt die Geschehnisse. Der Schiedsrichter habe danach seinen Heimweg angetreten.

„Kein Schiedsrichter muss bei uns Angst haben“, versicherte Dreihaupt, der seit 21 Jahren den Sportverein Gersbach führt. Dreihaupt kündigte an, Kameras am und um den Sportplatz aufzustellen, damit künftig solche Vorfälle unterbleiben. Ein Sponsor, der die Kosten dafür in Höhe von 1500 Euro übernimmt, sei bereits gefunden.

Haftbefehl vollstreckt

Außerdem kontrollierte die Polizei auf dem Gersbacher Sportgelände die Personalien eines jungen Mannes. „Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er wurde deshalb in Jugendarrest gebracht“, informierte die Polizei.