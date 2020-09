Am Ende ging alles viel schneller als geplant: Keine vier Monate nach dem Start des Abrisses am 11. Juni ist die Ludwigshafener Pilzhochstraße Geschichte. Am Freitagabend sind die letzten beiden der insgesamt zehn Einzelbauwerke des maroden 500-Meter-Abschnitts der Hochstraße Süd (B37) abgetragen worden, wie Bauleiter Stefan Feldmann von der Abrissfirma Moß auf Anfrage sagte. Am Morgen hatte die Stadtverwaltung gemeldet, dass der Rückbau spätestens am Samstag abgeschlossen werde.

Kosten im dreistelligen Millionenbereich

„Das ist perfekt gelaufen“, lobte Feldmann. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bedankte sich bei allen Beteiligten für „einen tollen Job“ und bei den Anwohnern für deren Geduld. Jetzt müsse nur noch der Schutt von der Baustelle geräumt werden. Zuletzt hatte die OB Mitte Oktober als Termin für das Abrissende genannt. Wann die zweite gesperrte Straße unterhalb der Trasse geöffnet wird, ist offen. Ein Ersatzneubau soll 2025/26 stehen. Erste Planungen hat der Stadtrat am Montag vergeben. Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen im dreistelligen Millionenbereich.