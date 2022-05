[Aktualisiert] Der 72 Jahre alte Pilot des am Sonntag auf dem Flugplatz in Bad Dürkheim abgestürzten Ultraleichtflugzeugs ist seinen Verletzungen erlegen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmittag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte das Fluggerät – eine Art Sitz mit Motor und einem Gleitschirm – demnach am Ende der Startbahn ab, schlug dort unmittelbar auf den Boden auf und fing Feuer. Ein Sachverständiger der Deutschen Flugsicherung hat zusammen mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

entgegen.