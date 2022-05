Am Flugplatz Bad Dürkheim ist am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr ein Ultraleichtflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt und in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Pilot dabei schwere Verbrennungen. Er kam in eine Spezialklinik. Die Unglücksursache sei unklar. Die Bundesstelle für Flugunfälle werde Ermittlungen aufnehmen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.