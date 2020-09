Konzertpianistin Anny Hwang gibt im September mit Musikfreunden wie Flötist Grigory Mordashov, Gitarrist Gilles Grethen, Cellistin Bea Magdalena Sallaberger und Pianist Jean Touna drei Konzerte in Kusel, Saarbrücken und Wemmetsweiler. Anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven spielt die gebürtige Zweibrückerin und Wahlberlinerin beim Beethoven + X-Festival am 25. September auf der Burg Lichtenberg in Kusel, tags darauf im Bürgerhaus im saarländischen Dudweiler und am 27. September im Rathaus in Wemmetsweiler (Saarland). Wer die Kammermusik unter der Leitung von Anny Hwang und des AnnyTime-Teams für 18; beziehungsweise 12 Euro hören will, muss sich vorher per Mail anmelden unter info@hamusic.de oder oder per Telefon unter 06381/8429, 06825/955220 oder 06897/5010553. Die Plätze sind limitiert, die Abendkasse ist nur bedingt geöffnet.

Später im Jahr ist Hwang noch am 9. Oktober beim Musikfestival „Resonanzen Festival-Saar“ im Pingusson-Bau in Saarbrücken, dann am 20. November erneut in Kusel, am 21. November in Illingen und am 22. November in Idar-Oberstein (jeweils mit Westpfälzischen Orchester) zu sehen.