Der französische Intellektuelle Alain Finkielkraut kritisiert scharf den aktuellen Feminismus. In seinem jetzt ins Deutsche übersetzten Buch „Vom Ende der Literatur. Die neue moralische Unordnung“ beklagt er ein „ideologisches Abdriften“ der Gesellschaft. Bewegungen wie #meetoo trügen dazu bei, so der 73-jährige Philosoph im Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG. „Auch mich erschüttern die Berichte zahlreicher Frauen über Missbrauch und ungestrafte Gewalt, die zuvor totgeschwiegen wurde. Aber an die Stelle der Justiz ist ein Medien-Tribunal getreten“, so Finkielstein, dessen Aufnahme in die Académie française 2014 wegen seiner konservativen Ansichten umstritten war. Der Philosoph weiter: „Bei #metoo gelten alle Erfahrungen als gleichwertig – ein sexistischer Witz fällt unter dieselbe Kategorie wie eine Vergewaltigung, denn dahinter steht demnach dasselbe Problem der Dominanz der Männer über die Frauen. Es handelt sich um eine radikale Ideologie, die die Menschheit pauschal einteilt in jene, die dominieren und jene, die nicht dominiert werden wollen.“

