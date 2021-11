An den Schulen sollten auch Geimpfte und Genesene nach Auffassung des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz auf das Coronavirus getestet werden. Alles andere sei grob fahrlässig, teilte der Verband in Mainz am Mittwoch mit. Zudem solle auf die genaueren PCR-Tests umgestellt werden, da Selbsttests eine Infektion nicht zuverlässig anzeigten. Zudem kritisierte der Verband die Aufhebung der Maskenpflicht in den Klassenzimmern. Diese wäre „im Vergleich zu den jetzigen Ausfällen oder gar einer Schulschließung immer noch das kleinere Übel“.