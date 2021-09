Der EU-Austritt macht es möglich: In Großbritannien dürfen bald wieder ausschließlich die alten Gewichts- und Maßangaben wie Pfund und Unzen verwendet werden. Brexit-Anhänger jubeln über einen weiteren Schritt bei der Rückkehr zur „Souveränität“. Kritiker schütteln den Kopf. Unter EU-Regeln mussten Gewichtsangaben etwa in Geschäften oder Supermärkten zusätzlich in Kilogramm angegeben werden.

Ebenfalls gefeiert wird, dass die königliche Krone wieder auf Pint-Biergläser geprägt werden darf. Das Symbol – die „Crown Stamp“ – galt jahrhundertelang als Beleg für die korrekte Eichung der Gefäße, musste aber 2007 dem EU-einheitlichen CE-Zeichen weichen.