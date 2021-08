Immer mehr vorwiegend ältere Bürger berichten laut der Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz derzeit von überraschenden Anrufen durch Anbieter von Pflegehilfsmitteln. Diese versuchen, persönliche Daten von älteren Menschen abzufragen und oftmals Pflegehilfsmittel zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Die Pflegestützpunkte raten, bei unaufgeforderten telefonischen Angeboten stets misstrauisch zu sein, Verkaufsangebote sorgfältig zu prüfen und persönliche Daten nicht einfach preiszugeben. Im Zweifel können sich Betroffene an den Pflegestützpunkt vor Ort wenden. Die Mitarbeiter dort beraten und informieren bei allen Fragen rund um Hilfsangebote, Kosten, Pflege-Organisation, Rechte und Pflichten von pflegebedürftigen Menschen.

Die Anrufe der betreffenden Pflege-Anbieter erfolgen in der Regel unaufgefordert. Zusätzlich nutzen die Anrufer häufig eine Rufnummer mit der Vorwahl 0800. Sie treten meist aggressiv auf und versuchen so, Verträge am Telefon abzuschließen.

Wer nach einem solchen Gespräch bereits einen Vertrag abgeschlossen hat, hat die Möglichkeit, diesen innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen zu widerrufen. Betroffene können sich für weitere Unterstützung auch an die Verbraucherzentrale wenden.