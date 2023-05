Pflegereform: Wer ab Juli wie viel mehr zahlen muss

Millionen Familien macht es zu schaffen, dass die Pflege teurer und teurer wird. Nach langem Ringen ist jetzt eine Reform besiegelt, die gegensteuern soll. Wir erklären, wie sich die Reform auf den Geldbeutel auswirkt. Hier geht’s zum Artikel.

Wer bezahlt die hohen Kosten für die Flüchtlingsversorgung?

Die rheinland-pfälzischen Kommunen wollen das Land in die Pflicht nehmen, genügend Geld für die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen bereitzustellen. Die Landesregierung sieht auch den Bund in der Verantwortung. Hier geht’s zum Artikel.

18 Monate altes Kind bei Unfall tödlich verletzt

Ein 18 Monate altes Kind ist laut Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei bei einem Unfall in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) tödlich verletzt worden. Am Freitagmorgen kam es an einer Kreuzung beim Abbiegen eines Transporters zu dem Unglück. Hier geht’s zum Artikel.

Schoppen oder Shoppen? Panne bei Werbekampagne des Wirtschaftsministeriums

Provokant oder ironisch gemeinte Sprüche können schnell einmal nach hinten losgehen. Das FDP-geführte Wirtschaftsministerium hat kürzlich einen solchen Fall erlebt: Mit einer neuen Werbekampagne sollte die Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz Gold“ schlagkräftig weiterentwickelt werden. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zu Outlet-Sonntagen: Wird Zeit, dass jemand diese Extrawurst stoppt

Das Zweibrücker Outlet darf sonntags öfter öffnen als andere Läden. Dank einer 15 Jahre alten Vereinbarung, die längst aus der Zeit gefallen ist. Zeit, dass sich das ändert, meint der Leiter der Zweibrücker Lokalredaktion Thomas Büffel. Hier geht’s zum Artikel.

Mann umarmt Scholz: Personenschützer blamiert

Auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens läuft ein Mann auf Kanzler Olaf Scholz zu, drückt ihm die Hand und umarmt ihn. Ein Vorfall mit Folgen, erklärt unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz. Hier geht’s zum Artikel.

Autofreies Lautertal erneut abgesagt

Der Raderlebnistag „Autofreies Lautertal“, der nach mehrjähriger Pause am 6. August stattfinden sollte. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts, trotz aller Bemühungen. Hier geht’s zum Artikel.

FCK im Saisonfinale mit Personalsorgen

Der 1. FC Kaiserslautern darf sich auch in der letzten Partie der Saison auf eine großartige Fanunterstützung freuen. Für das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen Fortuna Düsseldorf waren am Freitagmittag 47.834 Karten abgesetzt. Cheftrainer Dirk Schuster kann allerdings bei Weitem nicht seine Bestbesetzung aufbieten. Hier geht’s zum Artikel.

Entnahme von Grundwasser soll künftig kosten

Die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition will künftig die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser durch die Land- und Forstwirtschaft kostenpflichtig machen. In Kraft treten solle das Gesetz Anfang 2024. Kritik kam von einem der Bauern- und Winzerverbände. Hier geht’s zum Artikel.