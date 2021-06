Nach dem kürzlichen Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu ausländischen Haushaltskräften fordert der Deutsche Pflegerat dringend politische Entscheidungen. Das Urteil mache deutlich, dass die Politik über Jahre die Augen vor den Problemen verschlossen habe und dass ein „exorbitanter Schwarzmarkt“ entstanden sei, erklärte Pflegeratspräsidentin Christine Vogler am Montag in Berlin.

Das Bundesarbeitsgericht hatte am Donnerstag in einem Grundsatzurteil entschieden, dass ausländische Pflegekräfte, die Senioren in deren eigenen vier Wänden betreuen, ein Recht auf Mindestlohn haben. Das gelte auch für Bereitschaftszeiten.

Mehrere Notlagen

Vogler beziffert den „grauen Pflegemarkt“, in dem Pflegebedürftige in der Regel von osteuropäischen Frauen zu Hause unterstützt werden, auf bis zu 500.000 Haushalte in Deutschland. Dabei träfen mehrere Notlagen aufeinander, so die Pflegeratspräsidentin: Die meisten Familien könnten eine professionell erbrachte Pflege ihrer Angehörigen in den eigenen vier Wänden nicht bezahlen. Andererseits suchten viele osteuropäische Frauen dringend Arbeit, während in Deutschland die meisten ambulanten Pflegedienste dringend Mitarbeiter suchten.

In der geltenden Praxis gebe es aber keine Kontrollen hinsichtlich der Qualität der geleisteten Arbeit; Arbeitsschutzstandards und angemessene Entlohnung gebe es ebenfalls nicht.

Verstärkt mit Steuermitteln

In einem Sieben-Punkte-Plan spricht sich der Pflegerat nun unter anderem dafür aus, die Arbeit der grenzüberschreitenden Betreuungskräfte zu legalisieren. Die osteuropäischen Betreuungskräfte müssten nach Tarifen und geregelten Arbeitszeiten bezahlt und sozialversicherungspflichtig angestellt werden. Die Kosten dürfen aber nicht bei den Betroffenen bleiben. Deshalb müsse die Pflegeversicherung verstärkt durch Steuermittel unterstützt werden, so dass für Pflege im ambulanten Bereich mehr Geld zur Verfügung stehe.