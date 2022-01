Ein Zeichen für die Corona-Schutzmaßnahmen und gegen vermehrt protestierende Corona-Leugner wollen Menschen aus dem Gesundheitswesen am Samstag in Karlsruhe setzen.

Gemeinsam mit Beschäftigten von Kliniken, Praxen, Rettungs- und Sanitätsdienst, Apotheken und Laboren sei am Samstagabend ab 17.45 Uhr eine Lichterkette durch die Karlsruher Innenstadt geplant, sagte Oberarzt Christoph Nießner von den christlichen Vidia-Kliniken. Er organisiert die Aktion als Vorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Karlsruhe. Mit dem Titel „Weiße setzen Zeichen – Mitarbeitende im Gesundheitswesen rütteln auf“ wollen sie auf die starke Belastung des Gesundheitswesens durch die Pandemie hinweisen sowie über die Notwendigkeit der Impfungen und weiterer Corona-Schutzmaßnahmen informieren. Nießner rechnet mit etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Dienstkleidung und FFP-2 Masken, die „mit einer Armlänge Abstand“ Windlichter und Plakate halten. Dabei sollen keine Lautsprecher, Fackeln oder Pfeifen verwendet werden.

Nötig sei die Aktion, weil durch zahlreichen Demonstrationen von Impfgegner und Querdenkern ein einseitiges Bild entstehe. Die Lichterkette soll Bürger darüber aufklären, warum das Gesundheitswesen durch die Pandemie so stark belastet ist. Das medizinische Personal, das mit Covid-Erkrankten arbeite, sei am Ende: „Wir können nicht mehr“, sagte Nießner. Durch die infizierten Patienten seien etwa die Schutzmaßnahmen wesentlich zeitaufwendiger.

Allein das korrekte Anlegen der Schutzkleidung dauere drei Minuten und das zehnmal pro Schicht. Dafür sollen Rettungsfahrzeuge an jeder Kreuzung um 18 Uhr drei Minuten lang blinken, sagte Nießner. Die Lichterkette soll nach Anbruch der Dunkelheit von 17.45 bis 18.15 Uhr in der Karlsruher Fußgängerzone zwischen Europaplatz und Kronenplatz entstehen.