Überraschend und offenbar nach internen Differenzen trennt sich die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz von ihrem bisherigen Geschäftsführer David Dietz und beruft interimsmäßig einen Ludwigshafener zu dessen Nachfolger. Der „Vorstand und David Dietz haben sich aufgrund unterschiedlicher strategischer Vorstellungen zur künftigen Ausrichtung der Kammer einvernehmlich und in freundschaftlicher Atmosphäre dazu entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kammer am Donnerstagabend. Offenbar war die Atmosphäre allerdings zuletzt nicht so freundschaftlich wie beschrieben. Die Kammer ist nach jahrelanger Kritik etlicher ihrer rund 40.000 Mitglieder, einer gescheiterten Mitgliederbefragung, Urteilen zu rechtswidriger Beitragserhebung und öffentlicher Schelte von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in schwerem Fahrwasser. Diplom-Pflegewirt Thorsten Müller aus Ludwigshafen soll vorübergehend und zum 1. Juni neuer Geschäftsführer werden. Auf Anfragen dieser Zeitung reagierten weder Kammer noch Dietz. Dietz war knapp drei Jahre im Amt.

Der Bundesverband für freie Kammern (BFFK), einem bundesweit aktiven und kritischen Verein, spricht davon, dass der 45-jährige Dietz, der jüngst FDP-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz werden wollte, gehen musste. „Auch wenn Dietz die Erwartungen hinsichtlich einer zuverlässigen und mitgliederorientierten Verwaltung ganz sicher nicht erfüllt hat und durch zahlreiche Fehlleistungen in die Kritik geriet, so muss sein Abgang dennoch als klassisches Bauernopfer bezeichnet werden“, heißt es auf der BFFK-Webseite.

Zum Weiterlesen: Das Urteil gegen die Pflegekammer und die gescheiterte Mitgliederbefragung.

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