Das Mannheimer Pflegeheim, in dem sich im Herbst das Coronavirus offenbar rasant ausbreitete, hat auf massive Vorwürfe der Behörden reagiert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gehen weiter.

Die BeneVit Gruppe mit Sitz in Mössingen (Kreis Tübingen) als Betreiber des Pflegeheims „Haus am Park“ hat Stellung bezogen: „Wir können keine Anhaltspunkte finden, die einen Anfangsverdacht auf Pflichtverletzung unserer Mitarbeiter bestätigen“, sagt Geschäftsführer Kaspar Pfister. Die Hygieneregeln seien konsequent eingehalten sowie Anwesenheitslisten, Testprotokolle und Pflegedokumentationen geführt worden. Der Vorwurf, positiv getestete Bewohner hätten an einer hausinternen Veranstaltung teilgenommen, treffe nicht zu.

Weil sie eine Impfung ablehnen, seien zwei Kräfte des Pflegeheims freigestellt worden, hieß es. Nach einer Ansteckungswelle ist die Einrichtung in den Fokus der Staatsanwaltschaft geraten. Wohl nach einem Fest im Oktober hatte sich das Virus verbreitet. 13 Bewohner sollen an oder mit Corona verstorben sein.

