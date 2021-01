Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit die Umstände zweier Todesfälle am Montagnachmittag in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe). Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 79-jähriger Mann in der gemeinsamen Wohnung zunächst seine 78-jährige Ehefrau mit einem Schuss aus einer Pistole getötet und sich anschließend selbst mit der Waffe in den Kopf geschossen.

Die 78-Jährige war schwer pflegebedürftig und wurde von einem Pflegedienst betreut. Als sich die Pflegerin in einem anderen Raum der Wohnung aufhielt, hörte sie plötzlich Schussgeräusche und eilte ins Wohnzimmer. Dort fand sie die Frau und den Mann leblos vor.

Für die 78-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der 79-Jährige wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.