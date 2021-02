Die A5 bei Heppenheim musste am Donnerstag in Richtung Süden drei Stunden lang gesperrt werden, nachdem ein Audifahrer am Vormittag auf einen Pferdeanhänger aufgefahren war. Durch den Aufprall schaukelte sich der Anhänger auf und brachte das Zugfahrzeug, einen Pferdetransporter, zum Umkippen, wie die Polizei mitteilte. Der Anhänger selbst war vom Zugfahrzeug abgerissen und blieb einige Meter weiter stehen. Der 32-jährige Audifahrer wurde verletzt ins nächste Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin (45) und Beifahrerin (28) des Pferdetransporters blieben unverletzt. Laut Polizei ist die Unfallursache bisher unbekannt.

Pferde leicht verletzt

Im umgekippten Transporter befanden sich zwei der drei Pferde, die nach Abtrennen des Transporterdachs befreit werden konnten. Laut Polizei haben die Pferde „ohne nennenswerte Verletzungen“ davongetragen, Tierretter Michael Sehr berichtet von leichten Verletzungen. Seinen Angaben zufolge wurde den beiden Pferden vor der Befreiung aus dem Transporter ein Beruhigungsmittel gespritzt. Aus Sicherheitsgründen wurde während der Pferderettung auch die Gegenfahrbahn gesperrt.

Rettungsgasse blockiert

Alle drei Pferde wurden in einen zur Unfallstelle gebrachten Pferdelaster geladen. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Bis 12.25 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Süden voll gesperrt. Der Verkehr hatte sich bis zur Öffnung des linken Fahrstreifens bis zur Anschlussstelle Bensheim zurückgestaut. Laut Polizei wurde gegen zwei Verkehrsteilnehmer Anzeige erstattet, weil sie unberechtigt die Rettungsgasse befahren und blockiert hatten.

Starthilfe für Geburtstagskind

Außerdem meldet die Polizei, dass sie einem Geburtstagskind „erfolgreich Starthilfe ins neue Lebensjahr“ geben konnte: Die Autobatterie einer 66-Jährigen gab im Stau den Geist auf, Beamte der Autobahnpolizei konnten helfen.