Am Freitagnachmittag ist ein Pferdetransporter im Wormser Süden in Brand geraten. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Den Angaben zufolge brach der Brand während der Fahrt im Motorraum des Fahrzeugs aus. Die Insassen stiegen aus und holten ihre zwei Pferde von der Ladefläche des Transporters. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, weder Fahrzeuginsassen noch Tiere wurden verletzt. Die Verbindungsstraße zwischen dem Kreisverkehr aus Richtung B9/L523 und der Kreuzung Klosterstraße/ Scheidtstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden, weil der Brand die Fahrbahndecke beschädigt hatte. Die Fahrbahn wurde gereinigt und behelfsmäßig instand gesetzt. Die Polizei bittet den Bereich weiträumig zu umfahren. Das betrifft Verkehrsteilnehmer, die die Bundesstraße 9 aus Richtung Süden oder die Landstraße 523 aus Richtung Bobenheim-Roxheim in Richtung der Innenstadt Worms befahren.