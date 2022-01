Eine frühere Tierarzthelferin, die im Saarland Pferde getötet und gequält haben soll, ist zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Das entschied das Amtsgericht Saarbrücken am Dienstag. Die Bewährungszeit setzte das Gericht auf drei Jahre an. Zudem muss die Frau 1800 Euro an den Tierschutzbund zahlen. Der früheren Mitarbeiterin einer Pferdeklinik in Überherrn war vorgeworfen worden, ohne tiermedizinische Berechtigung und ohne tiermedizinische Indikation zu behandelnden Pferden Narkosemittel injiziert zu haben. Zwei Pferde starben an dem Wirkstoff, der im Blut nachgewiesen wurde, zwei weitere Tiere mussten wegen der Folgen eingeschläfert werden.