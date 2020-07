Bei einem Ausritt im Rahmen einer Ferienfreizeit eines Gestüts im Raum Annweiler sind am Dienstagnachmittag 20 Kinder und eine Betreuungsperson verletzt worden, davon zwei Kinder schwer. Wie der Landkreis Südliche Weinstraße in einer Pressemitteilung schreibt, hatten aus bisher unbekannten Gründen die Pferde gescheut.

Die verletzten Kinder seien zehn bis 14 Jahre alt, heißt es in der Mitteilung. Die beiden schwerverletzten Kinder wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Drei weitere Verletzte seien mit „mittelschweren“ Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. 16 leicht verletzte Kinder seien vor Ort medizinisch und psychosozial betreut und dann den Eltern übergeben worden.

Wegen des Vorfalls war der Katastrophenschutzabschnitt Gesundheit des Kreises und der Stadt Landau im Einsatz, so die Kreisverwaltung weiter, außerdem Feuerwehr und Polizei.