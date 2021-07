Wenn Polizisten zu Cowboys werden: Beamte haben am Freitag gegen 18.15 Uhr zwei Pferde auf dem Globus-Tankstellengelände in Zweibrücken eingefangen, die dort gegrast haben. Anscheinend dachten sich die Tiere, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte die Streife schnell Leinen und Halfter für die beiden ausgebüxten Ponys besorgt. Anschließend wurden die beiden abgeführt - auf einen nahegelegenen Pferdehof in der Homburger Straße. Dabei wurden sie von dem Streifenwagen eskortiert. Wie sich herausgestellt hatte, waren die beiden von der gesicherten Koppel des Hofs zum Ausflug aufgebrochen. Auf dem Gnadenhof „Herz für Mensch und Tier e.V.“ leben die beiden mit weiteren 15 Pferden, die vor schweren Misshandlungen gerettet wurden.