Ein ausgebrochenes Pferd hat am Samstagnachmittag den Verkehr auf der B9 bei Speyer lahmgelegt. Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Ruchheim erschreckte sich das Tier gegen 17.15 Uhr offenbar durch einen in niedriger Höhe vorbeifliegenden Rettungshubschrauber und brach aus seiner Box aus.Das Pferd lief anschließend in Panik in Richtung B9.

Augenzeugen zufolge versuchte das Tier, eine Schutzplanke zu überwinden. Dabei stürzte es und zog sich Schürfwunden an den Vorderbeinen zu. Danach lief es weiter.Die Polizei sperrte die B9 in Fahrtrichtung Germersheim für rund 45 Minuten vollständig.

Gemeinsam mit den alarmierten Besitzern gelang es den Einsatzkräften kurze Zeit später, das Pferd einzufangen und mit einem Pferdeanhänger von der Bundesstraße zu bringen.Zu einem Zusammenstoß mit dem fließenden Verkehr kam es laut Polizei nicht.