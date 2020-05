Ein bisher unbekannter Täter hat einem Pferd auf einer Koppel im Landkreis Kusel Stacheldraht um den Hals gewickelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Pferd dabei verletzt. Auch um die Wassertränke sei in der Nacht zu Sonntag oder in den frühen Morgenstunden Stacheldraht angebracht worden, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Tierquäler geben können.