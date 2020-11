Tiere auf der Fahrbahn sind in Lauterecken nicht ungewöhnlich – Rehe und Wildschweine hatten am Wochenende laut Polizei die größten Anteile an Kollisionen mit Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr. Deutlich außergewöhnlicher war da schon das Pferd, das am Samstagmorgen um kurz nach 7 Uhr im Garten einer Wolfsteiner Familie stand. Nun solle man sich durch so etwas nicht aufregen lassen, teilt die Polizeiinspektion Lauterecken mit. Schließlich lebe man ja „auf dem Lande“. Dass die Tierhalterin direkt verständigt werden konnte, hat die Beamten aber dennoch gefreut.

Glimpflich ausgegangen sei auch der Unfall eines Greifvogels, der bei Becherbach nicht mehr ausweichen konnte und gegen ein Auto prallte. Das Tier habe bei der Auswahl seines Unfallgegners einen „glücklichen Flügel“ gehabt, wie die Polizei mitteilt: Der 49-jährige Mann brachte den Vogel mit seiner gebrochenen Schwinge zum Tierarzt.