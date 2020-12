Eine tierisch weihnachtliche Mitteilung hat die Polizei Speyer am Heiligabend um die Mittagszeit erreicht. Eine Spaziergängerin meldete aufgeregt, dass eben ein großes schwarz-weißes Pferd mit Weihnachtsmütze auf dem Kopf im Vollgalopp an ihr in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen vorbeigaloppiert sei. Sie mache sich nun, laut Polizei auch zu Recht, Sorgen, dass das Tier einen Verkehrsunfall verursachen könnte.

Noch während der Anfahrt der Funkstreife rief die 54-jährige Dame aus Dudenhofen wieder bei der Polizei an und teilte mit, dass sie zwei junge Damen mit einem weiteren Pferd mit Weihnachtsmütze auf der Suche nach dem entflohenen Pferd angetroffen hätte.

Zum Glück konnte zeitglich eine weitere Frau, die mit Pferden vertraut war, das flüchtende Pferd auf dem dortigen Abenteuerspielplatz festhalten, wo es von der 22-jährige Pferdehalterin aus Speyer abgeholt wurde.