Am Donnerstag hat ein 51-jähriger Lkw-Fahrer einen anderen Mann in Worms mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Auseinandersetzung in der Einfahrt eines Firmengeländes in der Mittelrheinstraße. Weil sie sich mit ihren Autos blockierten und keiner dem anderen ausweichen wollte, gerieten die beiden Männer in einen lautstarken Streit. Dabei beleidigte der mutmaßliche Täter seinen Kollegen zuerst heftig, lief dann zu dessen Fahrerkabine herüber und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht.

Das Opfer wurde wegen Schmerzen und Atemwegsproblemen ins Klinikum gebracht. Die Polizei nahm den Angreifer fest und ermittelt nun gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.