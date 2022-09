Am Mittwoch traf sich zum ersten Mal jene Kommission, die die Anschauungen und Aktivitäten des früheren Stadtpfarrers von Annweiler während der NS-Zeit aufarbeiten will. Mit am Tisch saß auch Nachfahre Gerhard Biundo, den die Veröffentlichungen über seinen Großvater hart getroffen haben. Es wurde emotional. Aber am Ende ein Weg gefunden. Wie dieser aussieht, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.