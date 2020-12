Die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen, der größte Pfälzer Energieversorger, muss sich früher als erwartet mit einem personellen Wechsel im zweiköpfigen Vorstand beschäftigen: René Chassein, der das technische Vorstandsressort zehn Jahre leitete, stand aus familiären Gründen für eine weitere Vertragsverlängerung über das erste Quartal 2021 nicht mehr zur Verfügung, teilte der Versorger am Montag mit. Und auch für den im Folgejahr in den Ruhestand tretenden kaufmännischen Vorstand Werner Hitschler wurde vom Aufsichtsrat bereits ein Nachfolger benannt.

Der 57-jährige Paul Anfang wird den Posten von Chassein übernehmen, ein in der Energiewirtschaft langjährig tätiger Manager mit Wurzeln in Xanten am Niederrhein. Der 57-jährige Diplom-Finanzwirt kommt von der BS Energy-Gruppe in Braunschweig, deren Vorstand er seit 13 Jahren angehört. Mit Marc Mundschau wird für Werner Hitschler ein Pfalzwerke-Eigengewächs an die Unternehmensspitze rücken, eine Persönlichkeit, die sich im besten Sinn hochgearbeitet hat: Der 47-jährige ist gelernter Energieelektroniker und hat anschließend Fachhochschul-Diplome als Ingenieur sowie Wirtschaftsingenieur erworben. Er leitet seit 1. August 2017 die Pfalzwerke Netz AG.