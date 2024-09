Die Pfalzwerke mit Hauptsitz in Ludwigshafen und die Möbelhäuser der XXXLutz-Unternehmensgruppe haben ihren ersten gemeinsamen Schnell-Ladepark für Elektroautos eröffnet. Am XXXLutz-Standort in Wolfsburg stehen den Möbelhaus-Kunden nach Pfalzwerke-Angaben acht Schnell-Ladepunkte (HPC; High Power Charging) mit bis zu 300 Kilowatt (kW) sowie vier Ladepunkte mit bis zu 50 kW Gleichstrom (DC) zur Verfügung.

Pfalzwerke betreiben 1400 E-Ladepunkte

In den kommenden vier Jahren wollen die Pfalzwerke rund 500 Schnell-Ladepunkte auf den Parkplätzen der deutschen XXXLutz-Möbelhäuser errichten. In Schweinfurt, Würzburg, Wiesbaden, Obernburg und Dreieich sind Ladestandorte im Bau. Sie sollen im Oktober und November in Betrieb gehen. Die Ludwigshafener errichten und betreiben die Ladeinfrastruktur auf den von der Möbelhaus-Gruppe zur Verfügung gestellten Parkflächen.

Die Pfalzwerke kooperieren bei der E-Mobilität auch mit anderen Handelsunternehmen und betreiben derzeit 1400 E-Ladepunkte.