Ab April spielt das Ensemble des Pfalztheaters Kaiserslautern wieder vor vollem Haus. Das teilte der Bezirksverband Pfalz am Dienstag mit. Demnach ist dies möglich durch hochleistende Lüftungsanlagen im Großen Haus, die jeden einzelnen Sitzplatz mit Frischluft versorgen. Für die Zuschauer gilt ab April der Einlass zu 3G-Bedingungen (geimpft, getestet, genesen). Die weiterhin geltende Maskenpflicht entfällt am Sitzplatz im Zuschauerraum. Der Vorverkauf läuft bereits.

Außerdem teilt der Bezirksverband Pfalz mit, dass in seinen anderen Kultureinrichtungen ab sofort und bis auf Weiteres die 3G-Regel gilt. Das betrifft außer dem Pfalztheater das Museum Pfalzgalerie und die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern, das Historische Museum der Pfalz in Speyer, das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim und das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg bei Kusel.