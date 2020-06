Das Programm startet am 12. September mit einem Theaterfest, das auf der Gartenschau stattfinden soll. Tags drauf folgt die Wiederaufnahme des Andrew-Lloyd-Webber-Musicals „Tell Me On A Sunday“. Die erste „echte“ Premiere markiert dann das brandneue Schauspiel „Die Wahrheiten“ von Lutz Hübner am 19. September. Die Sparte Musiktheater beginnt am 26. September mit einem Liederabend und wird mit Mozarts „La clemenza di Tito“ am 31. Oktober fortgesetzt. Die Sparte Tanz startet am 14. November mit einer Uraufführung. Ist das Programm für die Monate September bis Januar bereits fest geplant, so steht der Rest der Spielzeit eher im Planungsstatus. „Wir fahren derzeit auf Sicht“, gab Bezirkstagschef Theo Wieder für den Träger des Theaters die Marschrichtung vor. „Das Spielen hat uns sehr, sehr gefehlt“, ließ Intendant Urs Häberli für sein 330-köpfiges Theaterteam die Erleichterung über den Restart des Pfalztheaters durchblicken.