Mit einem Arienabend ist das Pfalztheater in Kaiserslautern zu seinem Publikum zurückgekehrt. Der Tenor Daniel Kim und die Mezzosopranistin Polina Artsis sangen am Samstag begleitet von Peter Breunig unter anderem Arien von Georg Friedrich Händel, Gaetano Donizetti und Georges Bizet. Der Abend war quasi ein Geschenk an die Abonnenten, etwa 120 Plätze des 700 Plätze fassenden großen Hauses waren belegt. An den nächsten beiden Wochenenden werden noch ein Kammerkonzert sowie eine Schauspielaufführung folgen. „Wir haben Sie vermisst“, begrüßte Intendant Urs Häberli das Publikum, „und ich bin mir sicher, auch Sie haben uns vermisst.“