Urs Häberli bleibt bis 2022 Intendant des Pfalztheaters Kaiserslautern. Wie der Bezirksverband bestätigte, hat er gestern einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach hat sich der Verband, der die Trägerschaft über das Theater innehat, „aufgrund der Coronakrise entschieden, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern, um dem Theater durch diese schwierige Zeit Kontinuität und Stabilität zu geben, denn diese massive Krise wird uns sicher auch im kommenden Jahr noch beschäftigen“. Der 1960 in Bern geborene Häberli war zunächst als Opern- und Betriebsdirektor am Lauterer Theater tätig und übernahm dessen Leitung zu Beginn der Spielzeit 2012/13. Bekannt geworden ist er durch diverse aufwendige Operninszenierungen, zum Teil auch als Gastregisseur an anderen Bühnen im In- und Ausland. rik