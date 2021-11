Zur Themenseite Pfalzleben

In der Pfalz daheim sein, heißt die Pfalz zu spüren. Die Unkompliziertheit der Pfälzer zeigt sich in den Dingen, die es zu erleben gilt: drinnen wie draußen, direkt in der Natur oder indirekt mit bodenständigem Essen und einer Weinschorle aus heimischen Reben.

Freizeit und Erlebnis: Alles für den Zeitvertreib, drinnen wie draußen

Die Themenseiten PFALZLEBEN zeigen die ganze Vielfalt der Pfalz. Im Bereich Freizeit und Erlebnis stellt die Redaktion der RHEINPFALZ ihre Ausflugstipps zusammen: bekannte Routen wiederentdecken, neue Burgruinen kennenlernen oder Hinweise auf interessante Veranstaltungen. Wer raus aus den eigenen vier Wänden möchte, muss einfach nur hier klicken und bekommt Anregungen für viele Wochenenden.

Der Veranstaltungskalender: Termine für graue Tage

Der Veranstaltungskalender zeigt Ihnen kompakt, was möglich ist. Leider ist das Angebot in der Corona-Zeit eingeschränkter, als wir es in der Pfalz und angrenzenden Regionen gewohnt sind. Dennoch finden Sie dort viele kulturelle Termine wie Konzerte, Theater, Ausstellungen oder Märkte. Als Inhaberin oder Inhaber einer RHEINPFALZ-CARD profitieren Sie zusätzlich von vergünstigten Eintrittspreisen. Direkt zum Veranstaltungskalender der RHEINPFALZ.

Wein und Genuss: Die Pfalz kann mehr als Saumagen

Saumagen und Läwwerknepp gehören zu einem typischen Pfälzer Essen dazu, doch auch Dampfnudeln sind hier heimisch genauso wie die Grumbeersupp. Der Wein kommt in der Pfalz nicht nur in Gläser mit und ohne Stiel oder Dubben, der Wein prägt die Landschaft, schafft Arbeitsplätze, ist Lebenskultur. Unter Wein und Genuss finden Sie neben allerlei Rezepten mit Videoanleitungen viele Portraits über die Pfälzer Winzer und Tipps zum Kauf einzelner Kostbarkeiten.

