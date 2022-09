Sie sind da: die vier Minihäuschen, die das Pfalzklinikum in Klingenmünster Mitarbeitern als vorübergehende Unterkunft zur Verfügung stellen möchte. Unter anderem Honorarkräfte oder Praktikanten sollen bei Bedarf in den als Tiny Häuser bezeichneten Bauten unterkommen. In Zeiten, in denen Wohnraum knapp und teuer ist und Arbeitgeber um Fachkräfte buhlen. Das ist auch der Grund, weshalb die Einrichtung in der Südpfalz dieses Angebot neu schafft. Die rechteckigen Häuschen mit einer Wohnfläche von jeweils 25 Quadratmetern waren im EU-Ausland gefertigt worden. Mithilfe eines Krans wurden die etwa acht Tonnen schweren Konstrukte innerhalb weniger Stunden an ihrem Platz am Rande des Klinikgeländes gehoben. In wenigen Wochen sollen die Tiny Häuser bezugsfertig sein. Bis dahin werden noch die Außenfläche und Terrassen hergerichtet. Etwa 400.000 Euro wurden in dieses Projekt investiert.