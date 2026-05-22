Der in der Nacht auf 16. Januar aus dem Maßregelvollzug am Pfalzklinikum in Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) geflohene 26-jährige Straftäter wurde in Liverpool geschnappt und ist wieder zurück in der Pfalz. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft in Mainz am Freitag. Der Mann wurde demnach bereits am 7. Mai in der englischen Stadt festgenommen und nach einem erfolgreichen Auslieferungsantrag am 20. Mai durch Beamte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz nach Deutschland zurückgebracht. Nun befindet er sich laut der Leitenden Oberstaatsanwältin Andrea Keller wieder in der gerichtlich angeordneten Unterbringung im Pfalzklinikum Klingenmünster. Nach dem Mann war öffentlich gefahndet worden, nachdem er in jener Nacht sein Zimmer und die Einrichtung verlassen hatte. Er verbüßte in Klingenmünster bisher eine Freiheitsstrafe, von der er mehr als drei Viertel abgesessen hatte. Der Maßregelvollzug ist eine freiheitsentziehende Unterbringung für verurteilte psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter. Es gibt dort neben einem geschlossenen Bereich auch eine offene Form, in der die Personen größeren Bewegungsfreiraum haben.

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