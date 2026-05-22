[Aktualisiert 18.12 Uhr] Der in der Nacht auf 16. Januar aus dem geschlossenen Maßregelvollzug am Pfalzklinikum in Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) geflohene 26-jährige Straftäter ist wieder zurück in der Pfalz. Er hatte sich per Mail selbst bei den deutschen Behörden gemeldet und auf einer Polizeiwache in Liverpool gestellt. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft in Mainz am Freitag. Der Mann wurde demnach am 7. Mai in der britischen Stadt festgenommen und am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert. Nun befindet er sich laut der Leitenden Oberstaatsanwältin Andrea Keller wieder in der gerichtlich angeordneten Unterbringung im Pfalzklinikum Klingenmünster, wo er seit September 2024 ist. Der 26-Jährige ist wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Zudem wurde wegen dessen Suchterkrankung die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach Paragraf 64 Strafgesetzbuch angeordnet.

Weil die Flucht nicht als Strafe gilt, werde er die vier Monate von seiner Flucht bis zur Festnahme länger dort verbringen müssen. Einen Entlasstermin habe es vor seiner Flucht noch nicht gegeben, so Oberstaatsanwältin Keller. Alle Bereiche im Maßregelvollzug am Klinikum sind nach Angaben des Pfalzklinikums seit mehreren Jahren überbelegt. Sicherheitslücken entstünden dadurch nicht, hieß es auf Anfrage. Baulich und personell sei alles auf die mit dem Land Rheinland-Pfalz abgestimmte Überbelegung angepasst. „Die Personalstärke korreliert mit der Belegung: Bei steigender Belegung werden zusätzliche Personalstellen finanziert und besetzt“, sagt der am Klinikum für Marketing und Kommunikation zuständige Marcel Gein. „Sicherheit hat im Maßregelvollzug höchste Priorität.“

Etwa zehn Personen flüchten demnach aber pro Jahr im Schnitt unerlaubterweise aus dem Maßregelvollzug in Klingenmünster. „Der überwiegende Teil sind Lockerungsmissbräuche bei unbegleitetem Ausgang oder Entfernung aus der Dauererprobung im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Lockerungsstufen zur Wiedereingliederung (Rehabilitation).“ Vollzugslockerungen sind Teil der Resozialisierung. Der psychiatrische Maßregelvollzug ist die freiheitsentziehende Unterbringung von psychisch kranken oder suchtkranken Straftätern.