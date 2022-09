Klingenmünster. Das Pfalzklinikum Klingenmünster darf sich über eine Förderung in Höhe von 600.000 Euro freuen. Damit sind es nun 6,3 Millionen Euro, die die Einrichtung dieses Jahr an Bundes- und Landesmittel für Digitalisierungsprojekte erhalten hat.

Von Ali Reza Houshami

Hintergrund der finanziellen Unterstützung ist das bundesweite Krankenhauszukunftsgesetz, das vor zwei Jahren inkrafttrat. Dabei wurden Fonds geschaffen, um die Krankenhäuser zu modernisieren.

Im Fokus des Pfalzklinikums stehen zunächst der Breitbandausbau und die IT-Sicherheit, also die nötige technische Infrastruktur, berichtet Projektleiterin Anna Keller. Ziel ist dann unter anderem, dass bei Behandlungen die Daten der Patienten künftig schnell in digitaler Form verfügbar sind, unabhängig davon, welches Programm oder medizinisches Gerät genutzt wird.

Wofür die Fördergelder vorgesehen sind

Eine Rolle bei dem Ganzen spielt die digitale Erfassung und Dokumentation des Medikationsplans, ebenso das Zusammenstellen und die Ausgabe der Medikamente. „Das hat den positiven Effekt, dass das Pflegepersonal nicht mehr die Medikamente richten muss und mehr Zeit für die Arbeit am Patienten hat“, teilt Keller mit. Ein Teil der jüngsten Förderzusage ist für diesen Bereich vorgesehen.

Der andere Teil des Zuschusses dient zur Einrichtung „teil- oder vollautomatisierter klinischer Entscheidungsunterstützungssysteme“. Hinter dieser etwas sperrigen Formulierung verbirgt sich die Idee, dass das Personal auf klinische Daten aus verschiedenen Quellen zurückgreifen kann. Wie der Bund in den Richtlinien zum Gesetz festgehalten hat, spielen diese Systeme neben der digitalen Patientenakte und digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation eine Schlüsselrolle bei der Erhöhung der Patientensicherheit. Die Behandelnden werden nämlich in ihrer Therapieentscheidung unterstützt. „Derzeit prüfen wir, welche Lösung es für einen psychosozialen Komplexanbieter wie das Pfalzklinikum gibt. Bisher gibt es am Markt kein Standardprogramm, das unsere Anforderungen erfüllt“, teilt Keller mit.