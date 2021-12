Still und leise war der Schulneubau des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) und des Karolinen-Gymnasiums in Frankenthal bereits zu Beginn des Schuljahres in Betrieb gegangen. Am Mittwoch nun hat Theo Wieder (CDU), Vorsitzender des Bezirksverbandes Pfalz, dessen größtes Bauprojekt für abgeschlossen erklärt. Rund 14,8 Millionen Euro flossen in das dreistöckige Gebäude, wovon die Stadt Frankenthal 78,5 Prozent und der Bezirksverband 21,5 Prozent übernehmen. Das Land bezuschusst das Projekt mit 4,5 Millionen Euro. Auf fast 2300 Quadratmeter Nutzfläche verteilen sich 15 Klassenzimmer, acht Fachräume und eine Lehrküche. Sie sollen es hörgeschädigten Kindern aus der ganzen Pfalz ermöglichen, am Standort Frankenthal ihr Abitur abzulegen und damit ihre gesamte Schullaufbahn an ein und derselben Einrichtung zu verbringen.