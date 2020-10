Das geplante Pfalzderby in der dritten Handball-Liga Staffel Süd zwischen der TSG Haßloch und TuS 04 Dansenberg, das für Samstag, 19.30 Uhr, in der Pfalzhalle geplant war, wurde am späten Freitagabend kurzfristig abgesagt. Zuvor wurde ebenso die Partie zwischen Aufsteiger SV 64 Zweibrücken und dem TV Hochdorf vom Deutschen Handball-Bund (DHB) verlegt.

Hintergrund der kurzfristigen Absage der Partie zwischen Haßloch und Dansenberg waren die rapide ansteigenden Infektionszahlen in deren Kommunen, weshalb beide Mannschaften mehrheitlich auf die Begegnung zum aktuellen Zeitpunkt verzichtet haben. Die Absage bestätigte Thomas Müller, der Trainer und sportliche Leiter der TSG Haßloch, gegenüber der Rheinpfalz.

Über das weitere Vorgehen im Spielbetrieb der dritten Ligen wird der DHB bis zum 15.11. 2020 entscheiden, nachdem er zuvor den Spielbetrieb ab kommenden Montag ohnehin aussetzen wird. „Wir haben großes Verständnis für unsere Vereine und deren Nöte“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. „Wir alle befinden uns in einer ungewissen Lage. Das vorläufige Aussetzen des Spielbetriebes verschafft uns Zeit, die wir benötigen, um die gerade erst veröffentlichten Verordnungen der jeweiligen Länder einschätzen zu können“.

Die zuständigen Gremien des Verbandes werden in der Zwischenzeit in Rücksprache mit den Vereinen die Möglichkeiten der Fortsetzung des Spiel- und/oder Trainingsbetriebs und die dafür erforderlichen Maßnahmen prüfen.