Noch bis vor wenigen Monaten gingen weltweit vorrangig Schüler immer freitags auf die Straße, um lautstark für mehr Umwelt- und Klimaschutz zu protestieren. In der Corona-Krise sind Menschenansammlungen nun aber in vielen Ländern verboten, um die Gefahr einer Ansteckung zu reduzieren. Das gilt auch für die „Fridays for Future“-Bewegung.

Streik im Internet

Die hat ihren Protest nun kurzerhand ins Internet verlegt: Für diesen Freitag, 24. April, haben die Aktivisten unter #netzstreikfürsklima zu einem digitalen Streik aufgerufen. „Wir bringen den Protest von der Straße ins Netz – unsere Demoschilder platzieren wir sichtbar in Fenstern, an Briefkästen, am Arbeitsplatz, im Baum vor der Haustür, im Ladeneingang oder wo sonst es gut sichtbar ist“, schreibt die deutsche „Fridays for Future“-Bewegung dazu auf ihrer Internetseite.

Und wie sieht es mit den Ortsverbänden in der Pfalz aus? Pause wolle man auch in der Corona-Krise nicht machen, sagt Emmi Francke vom Bad Dürkheimer Initiatorenkreis. Stattdessen rufen sie ebenfalls dazu auf, Banner aus dem Fenster zu hängen oder ihrem Protest mit Kreidezeichnungen auf der Straße Ausdruck zu verleihen. Ähnlich sehen die Bemühungen der Grünstadter Ortsgruppe aus.

Auch am Freitag mit dabei

Auch die Ludwigshafener Ortsgruppe ist in der Krise aktiv. Sie wolle eine Rede zum Internetstreik beisteuern, kündigt der 18-jährige Anton Geburek an. „Jeder von uns nimmt einen Teil der Rede auf; der Zusammenschnitt wird dann gepostet.“

Ein Teil der Ortsgruppe Kaiserslautern engagiert sich in der Corona-Krise auch im Bereich der Nachbarschaftshilfe, wie Frida Kajinski berichtet.

In Neustadt ist die hiesige Klimaaktion zur Abstimmung auf Telefon- und Videokonferenzen umgestiegen – für Freitag haben auch sie aber ein paar Aktionen geplant.