NEUSTADT. Der Verein Pfalz-Touristik fordert in einem Brief Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, die Windkraftpläne für den Pfälzerwald zu verwerfen. Begründung: Sie würden den Tourismus in der Pfalz gefährden. Jährlich 2,5 Millionen Übernachtungsgäste und 50 Millionen Tagesbesucher seien begeistert vom größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands, heißt es in dem vom Vorsitzenden Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und seinem Stellvertreter Michael Zwick (CDU) unterzeichneten Schreiben. Diese Begeisterung sei auch darauf zurückzuführen, dass der Pfälzerwald bisher von der Windenergie frei gehalten wurde. So könne man vom Luitpoldturm beim Hermersbergerhof aus den Blick über 300 bewaldete Gipfel schweifen lassen, ohne ein einziges Windrad zu sehen. Dieses Gefühl, eine unberührte Naturlandschaft zu genießen, sei ein „absolutes Alleinstellungsmerkmal des Biosphärenreservates Pfälzerwald unter den deutschen Mittelgebirgen“. jüm