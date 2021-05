Der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler (Wahlkreis Südpfalz) steht an der Spitze der Kandidatenliste des SPD-Regionalverbands Pfalz für die Bundestagswahl. Auf den weiteren Plätzen folgen Isabel Mackensen (Neustadt-Speyer), Matthias Mieves (Kaiserslautern), Angelika Glöckner (Pirmasens) und Christian Schreider (Ludwigshafen-Frankenthal). Diese Reihenfolge wurde am Freitag auf einer Delegiertenkonferenz in Haßloch beschlossen. Die endgültige Platzierung der Kandidaten auf der SPD-Landesliste wird am 5. Juni auf einem Parteitag in Gensingen festgelegt.