Noch sind nicht alle Autos vom Saharastaub befreit, da zieht bereits die nächste Wolke aus dem Südwesten heran. Wolfgang Lähne vom Wetterbüro Klima Palatina in Maikammer rechnet damit, dass sich ab Dienstagnachmittag bis Mittwoch der Wüstenstaub in der Pfalz bemerkbar macht. Allerdings werde das Phänomen sicher nicht so ausgeprägt sein wie vor zwei Wochen, als sich der Himmel bräunlich färbte. „Diesmal werden wir den Staub kaum merken“, sagt der Meteorologe. Lähne verweist darauf, dass die bodennahen Luftschichten ohnehin getrübt seien durch den starken Pollenflug sowie durch den Staub, der etwa bei der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung aufgewirbelt werde, denn der Jahresbeginn sei deutlich zu trocken gewesen. Am Dienstag und vor allem ab Mittwoch werde das derzeitige Hoch immer mehr in sich zusammenfallen, dann komme es zum Wetterumschwung: „Ab Mittwoch wird es nasser und vor allem kälter, weil dann kalte Polarluft in den Süden Deutschlands strömt“, sagt Lähne. Am Freitag und Samstag sei in den Höhenlagen sogar Schnee möglich, in den Niederungen sei mit Schneeregen zu rechnen. Zum Ende der Woche hin würden die Temperaturen kaum über 5 Grad Celsius erreichen. Derart heftige Wetterumschwünge seien aber für den April normal. Trotz des schlechten Wetters zum Ende hin werde der März 2022 wahrscheinlich der sonnenreichste, wenn auch nicht der wärmste, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.