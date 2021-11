Die obersten Pfalz-Richter haben dem Nachfahren eines Adelsgeschlechts aus dem Rheinland den Titel eines Freiherrn verweigert. Abhandengekommen war die klangvolle Bezeichnung schon dem Ur-Ur-Urgroßvater des Betroffenen: als die Franzosen nach ihrer Revolution das Rheinland besetzten. Denn die schafften die Adelsrechte da einfach ab. Und nachdem die Preußen 1814/15 in dem Gebiet die Herrschaft übernommen hatten, wollten sie der Familie ihren Titel nicht wieder zugestehen. Im Juli 2020 allerdings meldete sich ein Nachfahre und verlangte, dass im amtlichen Geburtsregister sein Name doch wieder mit dem Freiherrn-Titel verziert wird. Doch beim Amtsgericht in Trier blitzte er damit ebenso ab wie nun beim Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken, das bei manchen Spezialfragen für ganz Rheinland-Pfalz zuständig ist. Die westpfälzer Richter sagen: Juristisch entscheidend sei, wie die Familie hieß, als 1919 die Weimarer Reichsverfassung in Kraft trat. Und da war der Freiherrn-Titel dieses Geschlechts offenbar schon „untergegangen“.