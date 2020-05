Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben innerhalb eines Tages 22 neue Corona-Infektionen gemeldet. In der Pfalz waren es 12. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen stieg bis Samstag (Stand 12 Uhr) um 0,35 Prozent auf 6287, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Ende März waren die täglichen Zuwachsraten noch zweistellig gewesen.

Bislang kamen 195 infizierte Menschen ums Leben, einer mehr als am Freitag.

