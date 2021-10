„Der Mais ist so hoch wie das Auge eines Elefanten“, heißt es im Musical „Oklahoma“ – und in der Pfalz gilt im Moment Ähnliches: Zum Beispiel in der Südpfalz gibt es derzeit Maisfelder mit vergleichsweise hohen Pflanzen. Ein Grund dafür ist, dass sich die Ernte in diesem Jahr verzögert. Das hat der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz auf Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG mitgeteilt. Die Vegetation insgesamt habe sich im Vergleich zu den Vorjahren später entwickelt. Auch die übrigen Kulturen wie Getreide und Weintrauben seien in diesem Jahr witterungsbedingt etwas später geerntet worden als in den Vorjahren, so der Verband. Dass die Maispflanzen in diesem Jahr stellenweise derart hoch sind, hänge von verschiedenen Faktoren wie Saatzeitpunkt, Niederschlägen und dem Standort ab. Derzeit wird Futtermais und Körnermais geerntet. Die Ernte ist nach Angaben des Verbands allerdings in den letzten Zügen, die meisten Betrieben könnten die Maisernte wohl in diesen Tagen abschließen.