Mit den Pfalz-Lamas können nun auch Wanderungen von Bad Bergzabern aus unternommen werden. Am Rande der ehemaligen Klosteranlage auf dem Liebfrauenberg haben 15 Tiere ein neues Domizil gefunden. Dies ist mittlerweile der dritte Standort der Pfalz-Lamas neben dem Stammsitz auf Weiden in Völkersweiler und dem Gehege am Kurpark in Annweiler, der im Vorfeld des Rheinland-Pfalz-Tags 2019 dort hinzukam. Die Zotteltiere leben auf einer rund 6000 Quadratmeter großen Weide. Angeboten werden 1,5-stündige und drei- bis vierstündige Wanderungen für Touristen, Familien, Kindergruppen, Menschen mit Behinderungen, Junggesellenabschiede und mehr. Wenn es Corona zulässt, plant „Lama-Papa“ Rudolf Klotz zukünftig auch ein Keschdefeschd, einen Weihnachtsmarkt und eine Veranstaltung unter dem Motto „Tierisch was los“. Auch eine Kombination mit Planwagenfahrten des ebenfalls auf dem Liebfrauenberg beheimateten Stalls Fried ist angedacht. Der örtliche Unternehmer Gerd Russy hatte den Liebfrauenberg 2005 gekauft. Er will daraus eine Freizeitanlage mit Reithalle für internationale Turniere machen. Im September soll bereits eine Schirmbar eröffnen.

