Über dem südpfälzischen Grenzbereich zwischen Deutschland und Frankreich hat in der Nacht auf Donnerstag ein Flugzeug Kerosin abgelassen. Das hat die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage bestätigt. Die Lufthansa-Linienmaschine LH572, eine Boeing 747-800, war laut der Plattform Flightaware am Mittwochabend in Frankfurt mit Ziel Johannesburg gestartet, hatte dann aber aus unbekanntem Grund umkehren müssen. In der Liste der Kerosinablässe, die das Luftfahrtbundesamt auf seiner Internet-Seite veröffentlicht, wird ein unspezifisches "technisches Problem" als Anlass für die Rückkehr nach Frankfurt angegeben.

„Da ist ein Flugzeug schon über Tunesien! Kehrt dann nach Frankfurt zurück. Fliegt über Spanien oder das Mittelmeer und dann über halb Frankreich und lässt dann sein Kerosin über der Pfalz ab, wie wenn es in Spanien oder Frankreich keine dünn besiedelten Gebiete gebe, nein, laut Lufthansa ist die Pfalz dafür vorgesehen. Und unsere Landesregierung macht das mit? Ich bin einigermaßen fassungslos“, kommentiert der Landstuhler Bürgermeister und Vorsitzende der Pfälzerwald-Touristik und des Mountainbikeparks Peter Degenhardt den Vorfall.

Nach rund zwei Stunden Flugzeit sei im Cockpit eine Fehlermeldung des Bremssystems aufgelaufen, erklärte ein Sprecher der Lufthansa. Dieses System sei vergleichbar mit dem Antiblockiersystem im Auto. Auch aufgrund der Wetterlage am Zielort hätten sich die Piloten daraufhin entschlossen, nach Frankfurt zurückzukehren. In der Nacht zum Donnerstag habe das Flugzeug über der Pfalz das Kerosin abgelassen, um für eine Landung in Frankfurt das maximale Landegewicht nicht zu überschreiten, hieß es. Die Flughöhe betrug nach Angaben der Deutschen Flugsicherung 34.000 Fuß oder rund 10.363 Meter.

Landen Flugzeuge vor dem geplanten Flugende, müssen sie aus Sicherheitsgründen Kerosin ablassen, um kein zu hohes Landegewicht zu haben. In diesem Fall, so die DFS, seien zunächst 40 Tonnen des Treibstoffs unverbrannt über der Schweizerisch-Deutschen Grenze und anschließend noch einmal 30 Tonnen über der Pfalz und dem Elsass in der Luft versprüht worden. Warum die Maschine umkehren musste, konnte die DFS nicht sagen.

Dass über der Pfalz öfter Kerosin abgelassen wird – was gemeinhin mit der Nähe zum Flughafen Frankfurt erklärt wird –, kritisieren Anwohner und verschiedentlich auch Politiker scharf. Aus Sicht der Wissenschaft und der Landesregierung gilt der Kerosinablass als ungefährlich, da er nur in großen Höhen erlaubt sei, der Treibstoff sich in der Luft zersetze und am Boden keine Rückstände messbar seien.