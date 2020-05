Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben bislang 6309 Corona-Fälle gezählt. Das waren am Sonntag (Stand: 10 Uhr) 22 mehr als am Vortag. In der Pfalz waren es 4 neue Fälle. Bei den in den vergangenen zwei Wochen neu infizierten Menschen liegt der Kreis Alzey-Worms mit 19 Fällen pro 100 000 Einwohnern an der Spitze, vor der Stadt Mainz (17) und Kaiserslautern (16).

